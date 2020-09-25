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أول تعليق رسمي من "الكهرباء" بشأن انقطاع التيار عن مسطرد وعين شمس

07:03 م الجمعة 25 سبتمبر 2020
أول تعليق رسمي من "الكهرباء" بشأن انقطاع التيار عن مسطرد وعين شمس

انقطاع التيار الكهربائي

تب- محمد صلاح:

صرح مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن 6 كابلات رئيسية بمنطقة مسطرد، تعرضت للقطع والتلف، نتيجة أعمال الإنشاءات المستمرة التي تشهدها منطقة ترعة الإسماعيلية بمسطرد.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه على الفور تواجد المهندس حسام الدين عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء يرافقه قيادات الشركة، حيث تم الدفع بفرق طوارئ ومهندسين وفنيين على أعلى مستوى لإجراء أعمال صيانة فورية لكابلات الكهرباء، حتى يتسثنى إعادة توصيل التيار الكهربائي للمناطق المجاورة، خاصة أن بعض الكابلات الرئيسية تغذي محطة مياة شرب مناطق مسطرد وعين شمس وشبرا الخيمة.

وتواصل فرق الطوارئ والفنيين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، العمل لإصلاح الأعطال التي امتدت لـ5 كيلو مترات على ترعة الإسماعيلية، التي تشهد أعمال توسعات وإنشاءات كبيرة في إطار خطة الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات قومية وتنموية لتطوير الطرق والكباري.

انقطاع التيار الكهربائي شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عين شمس

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