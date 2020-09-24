بحد أقصى الاثنين.. ننشر المستندات المطلوبة لصرف الإعانات للمنشآت والمطاعم السياحية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، نجاح تحركات اتحاد الغرف السياحية، في إقناع المسئولين عن صندوق الطوارئ، بإعادة فتح الباب مرة أخرى أمام المنشآت السياحية بمختلف أنشطتها للتقدم بالمستندات التي تؤكد استحقاقها لصرف الإعانات من الصندوق.

وشدد المصري، في بيان، الخميس، على كافة المنشآت السياحية بمختلف أنشطتها بسرعة التقدم بالمستندات المطلوبة وتقديمها إلى الغرف التابعة لها قبل الموعد المحدد لتلقي هذه الطلبات وهو الاثنين المقبل الموافق 28 سبتمبر الجاري، والذي يُعد الموعد الأخير للحصول على الإعانات المستحقة للمنشآت السياحية.

وأوضح رئيس الغرفة، أن المستندات التي طلبها الصندوق للصرف تتمثل في:

ـ تقديم طلب على ورق المنشأة وموقع من الممثل القانوني ومختوم بخاتم المنشأة للاتحاد.

ـ يتضمن الطلب الأرقام التأمينية للمنشاة على سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعة الثانية من الإعانة.

ـ تقديم الطلب على ورق المنشأة وموقع من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب) يقر فيه بعدم استفادة الشركة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي، أو وزارة المالية أو أية مبادرات صادرة للحد من آثار فيروس كورونا.

ـ يتضمن الطلب تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع اعتماد الإقرار من كل من مراقب حسابات المنشأة والاتحاد المصري للغرف السياحية.

ودعا المصري، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لم يتقدموا من قبل في الحصول على إعانات من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والمقر من قبل الدولة لدعم القطاع السياحي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، إلى سرعة التقدم بالمستندات المطلوبة لاستحقاق الإعانات وفقاً لاشتراطات الصندوق.

جاء ذلك عقب تلقي الاتحاد والغرف السياحية الخمس، شكاوى من عدد غير قليل من الأعضاء بعدم التمكن من إعداد المستندات المطلوبة منهم في الوقت المحدد، وعدد كبير منهم لم يتابع هذه المكاتبات المرسلة من الغرف نتيجة لتوقف النشاط السياحي.

يذكر أن الدفعة الثانية تتمثل في الإعانة التي قررتها الحكومة لصرفها من صندوق الطوارئ نظراً للظروف العصيبة التي تمر بها تلك المنشآت ولمساعدتها على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه العاملين لديها في ظل جائحة فيروس كورونا لكافة المنشآت السابق صرف دفعة أولى لها.