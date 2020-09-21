بعد قليل.. معرض "أهلا مدارس" يفتح أبوابه للجمهور

كتب- محمد سامي:

يفتح بعد قليل معرض أهلا مدارس، أبوابه للجمهور بداية من الساعة العاشرة وحتى الخامسة عصرا، وسط تنسيق من وزارة الصحة للإشراف على عملية تعقيم المعرض، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وتوفير أدوات التعقيم وكمامات وقفازات مجانا للزوار المترددين على المعرض بجانب تنظيم حركة دخول الزوار منعا لأي تكدس وزيادة عدد المرات داخل للمعرض.

وافتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مساء أمس معرض "أهلا مدارس" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، برفقة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وحرص الوزير على تفقد أجنحة المعرض في ظل توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بمشاركة كبرى الشركات المنتجة وكبار التجار، كما تفقد الوزير جناح توفير المواد الغذائية الخاصة بالأطفال من جبن ومربات وألبان، وطالب الوزير باستمرار مد المعرض بكافة المستلزمات المدرسية بالتوازي مع إطلاق القوافل المتنقلة في الأماكن التي لا يتواجد بها منافذ لطرح المستلزمات المدرسية، ولضمان توفير المستلزمات لأبناء الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.​