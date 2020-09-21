أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

وزيرة الثقافة خلال احتفالية محمود رضا: فرقته أصبحت حارسًا للتراث

04:00 ص الإثنين 21 سبتمبر 2020
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء الأحد، الاحتفالية الفنية الكبرى احتفاءً باسم أسطورة الفن الشعبي محمود رضا، التي نظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان عادل عبده وذلك بمسرح البالون.

وقالت عبدالدايم، إن تكريم الوطن لمبدعيه يبقى شكلًا للعرفان بالجميل ودليلًا على الإيمان بدورهم في تطوير وتنمية الوجدان الجمعي.

وتابعت: "نحتفي باسم الفنان الراحل محمود رضا أحد مؤسسي فرقة رضا للفنون الشعبية، التي أمست منذ لحظة ميلادها حارساً للتراث وسفيرا للفن المصري في العالم".

تضمنت الاحتفالية التى أخرجها الفنان عادل عبده، العديد من الفقرات الفنية المتنوعة لأهم اللوحات الاستعراضية التى صممها محمود رضا منها "رحلة، حلاوة شمسنا، العرقسوس، الحجالة، رنة الخلخال، الفلاحين، الإسكندراني، سماح النوبة، العصايا، الكرنبة، الأقصر، النوبة"، وصاحب بعضها بالغناء المطرب الكبير محمد رؤوف، أعقبها عرضاً لكلمة مصورة للفنان الراحل على شاشة المسرح، وتلاها مشهد درامي من أداء وتمثيل الفنان ميدو عادل، إلى جانب أغنية "واحد مننا" التى تم اهداءها لروح الفنان الراحل غناء النجم محمد الحلو والمطربة مي فاروق ومن تأليف مدحت العدل، الحان صلاح الشرنوبي وصاحبها أداءً استعراضياً لفرقة رضا، تبعها عرضاً لفيلم وثائقي بعنوان "محمود رضا تاريخ في حب مصر" واستعرض المشوار الفنى للمبدع الراحل.

احتفالية محمود رضا وزارة الثقافة إيناس عبدالدايم البيت الفني للفنون الشعبية مسرح البالون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102015

    عدد المصابين

  • 89532

    عدد المتعافين

  • 5770

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 30974684

    عدد المصابين

  • 22570451

    عدد المتعافين

  • 960838

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا