​​الأربعاء.. وزيرة الثقافة تكرّم رموز الفن الذين أهدوا مقتنياتهم لمتحف القومي للمسرح

تكرّم الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مجموعة من رموز الحركة المسرحية وأسر وأبناء الرواد الراحلين الذين أهدوا وزارة الثقافة، مجموعة من مقتنيات ذويهم لضمها إلى متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في الخامسة مساء الأربعاء 23 سبتمبر بمسرح مركز الهناجر للفنون.

ووجهّت عبدالدايم الشكر للفنانين وأسر الراحلين منهم، على مشاركاتهم في إمداد المتحف بالمقتنيات النادرة ووصفتهم بالنماذج الواعية الراغبة في تخليد أيقونات قوى مصر الناعمة.

وأضافت عبدالدايم: "متاحف مقتنيات عظماء الفن المصري تساهم في صون تاريخ شخصيات نجحوا في رسم أجزاء من ملامح الإبداع في العصر الحديث وتسجل جانبًا من إنجازاتهم التى تبقى قدوة ومصدرًا لإلهامات الأجيال المتعاقبة"، مؤكدة أن الاحتفاء بالرموز الفنية والثقافية وتخليد ذكراهم يعد ترسيخًا لقيمة وفاء الوطن نحو أبناءه المبدعين الذين بذلوا الكثير من الجهد للحفاظ على الريادة المصرية.

يذكر أنه في إطار خطة تطوير متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وما يملكه من مقتنيات نادرة لرواد الفن تم تزويده بمقتنيات لكل من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، القديرة مديحة حمدي، القديرة آمال رمزي، المخرج القدير سمير العصفوري، وأيضا مجموعة من مقتنيات الراحلين محمود عزمي، توفيق الدقن، محمود الجندي، سعيد طرابيك، عمر الحريري، سيد زيان، مظهر أبو النجا، محمود مسعود، القديرة زوزو نبيل بالإضافة إلى مقتنيات رواد السيرك القومي محاسن الحلو، محمد الحلو، منير ياسين، محمد محمد الجوهري، محمد عاشور وجاري حاليًا استكمال إهداء المركز مقتنيات القدير محمود الحديني والقدير رشوان توفيق والراحلين فاروق الفيشاوي، عايدة كامل وحسين رياض.