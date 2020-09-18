"التعليم العالي": 50 ألف طالب وطالبة يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة

كتبت- داليا شبل:

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الجمعة، عن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات حيث بلغ حتى الآن 50 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، في بيان اليوم الجمعة، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

يذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح أمس الخميس الموافق 17 سبتمبر، وتنتهي مساء الاثنين الموافق ٢١ سبتمبر الجاري.