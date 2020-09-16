لا يزال التحدي كبيرًا.. مدبولي: مصر الـ42 ضمن أفضل 80 دولة عالميًّا في جودة التعليم الجامعي

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: ستكون الجامعة المصرية- اليابانية التي تم افتتاحها، اليوم الأربعاء، بمثابة نموذج رائع للجامعات، كما ستكون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المقرر العمل بها خلال العام الدراسي الجديد نموذجًا أيضًا.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال ترحيبه بحضور رئيس الجمهورية افتتاح الجامعة المصرية- اليابانية، والتي تعد أحد الصروح التعليمية العملاقة، التي نجحت الدولة المصرية في تشييدها خلال السنوات الماضية، في إطار السعي نحو رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته. وتركزت حول أبرز وأهم التحديات والإنجازات التي شهدتها مرحلتا التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي في السنوات الماضية، وذلك خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعدد آخر من المنشآت التعليمية.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي في المحور الثاني مستوى الجودة، مؤكدًا أن هناك كليات جديدة، وكذلك برامج جديدة داخل الجامعات نفسها تتواكب مع أحدث المستجدات العلمية الحالية، وأن تكون الجامعات المصرية معتمدة ومصنفة وفقًا للمنظومة الدولية، وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير جامعاتنا العريقة والتاريخية من حيث بنيتها الأساسية، لتتواكب مع عصر التحول الرقمي، ويتم في ضوء ذلك تطوير البنية المعلوماتية التحتية من خلال التعاون بين وزارتَي التعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي إطار محور الجودة أيضًا، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة خلال الفترة الماضية على تطوير 27 جامعة، ورفع كفاءة الجامعات القائمة باستثمارات بلغت 7,2 مليار جنيه، من خلال تطوير جامعاتنا العريقة وإضافة كليات جديدة إليها، حيث أضفنا 35 كلية جديدة طبقًا لأحدث التخصصات في العالم مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وقمنا أيضًا بإدخال برامج جديدة لهذه الكليات مثل "النانو تكنولوجي"، والتكنولوجيا الحيوية التطبيقية، وهي كليات تواكب متطلبات سوق العمل محليًّا ودوليًّا.

وتابع رئيس الوزراء: في 2014 بلغ عدد الكليات الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي 46 كلية، وخلال 5 سنوات استطعنا مضاعفة هذا العدد إلى 98 كلية، وخلال الفترة الماضية أيضًا بدأنا في مشروع عملاق للبنية التحتية المعلوماتية بتكلفة 4.7 مليار جنيه، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في كل الجامعات المصرية، من خلال إنشاء شبكة "فايبر" كاملة في كل الجامعات المصرية بحيث تكون جميع الامتحانات خلال الفترة المقبلة امتحانات رقمية وننهي الشكل التقليدي للامتحانات، ومن المقرر اكتمال المشروع في كل الجامعات خلال العام الدراسي بعد المقبل.

وفي المحور الثالث المتعلق بمجال التنافسية، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى وجودة الجامعات المصرية؛ لكي تستحوذ على تصنيفات عالمية في هذا الشأن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في ما يتعلق بالتنافسية، وبعد أن كانت لدينا جامعة واحدة في تصنيف مجلة "التايمز" البريطانية ضمن أفضل جامعات العالم، أصبح لدينا اليوم 21 جامعة، كما أن مصر أصبحت في المرتبة 42 ضمن أفضل 80 دولة عالميًّا في مستوى جودة التعليم الجامعي، ورغم الجهد المبذول خلال السنوات الخمس الماضية نعلم جيدًا أنه لا يزال التحدي كبيرًا، ونحتاج إلى أضعاف هذا المجهود لرفع مستويات جودة التعليم في مصر.

وفي المحور الرابع الخاص بإنشاء جامعات عالمية ودولية على أرض مصر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى سعي الدولة إلى حصول طلابنا على فرصة للتعليم في هذه الجامعات بمصر دون الحاجة إلى السفر للخارج، مع إتاحة ذلك لضيوف مصر المقيمين بها.