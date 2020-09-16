السيسي: التوصيف الخاطئ لمشكلات الدولة يؤدي إلى علاج خاطئ

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التوصيف الخاطئ لمشكلات الدولة يؤدي إلى علاج خاطئ.

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن عدد السكان في مصر سيصل نحو 193 مليون خلال 30 عامًا، مؤكدًا أن الدولة تخطط لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة.

وتابع "معدلات العمل الجارية متوافقة مع المطلوب إنجازه لمواجهة التحديات المستقبلية".

وأشار السيسي، إلى أن ما تشهده مصر الآن من مشروعات وتطوير لم يحدث داخل مصر وقال: "والله العظيم اللي بيتعمل ده والله ما يتعمل".