الزراعة: زيارة أكثر من 27 ألف منزل في 1362 قرية لاكتشاف الأمراض الوبائية للماشية

القاهرة- (أ ش أ):

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسكمية والداجنة، إن مديريات الطب البيطري بالمحافظات زارت 27 ألفًا و442 منزلًا في 1362 قرية بـ27 محافظة وفحصت 69 ألفًا و50 حيوانًا؛ استكمالًا لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية، والتي تستهدف زيارة 5 آلاف قرية بكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف الصياد، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال الفترة من أول أغسطس الماضي وحتى 10 سبتمبر الجاري تحصين 156 ألفًا و241 رأسًا من الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين 141 ألفًا و559 رأسًا ضد حمى الوادي المتصدع، وتحصين 662 ألفًا و342 رأسًا ضد الجلد العقدي، وكذلك تحصين 97 ألفًا و236 رأسًا ضد جدري الأغنام، وتحصين 184 ألفًا و515 رأسًا ضد طاعون المجترات الصغيرة".

وأوضح أنه تم ترقيم وتسجيل إجمالي 104 آلاف و335 رأسًا منها 65 ألفًا و107 أبقار، و24 ألفًا و768 رأسًا من الجاموس، و14 ألفًا و460 رأسًا من الأغنام والماعز، كما تم رصد عدد من البؤر المرضية أغلبها حالات إصابة بمرض الجلد العقدي لحيوانات غير محصنة.

من جهته، قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية: "إنه تلاحظ انخفاض منحنى البؤر المسجلة أسبوع عن أسبوع، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض من هذه البؤر، وتشمل التحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم، ورش الحظائر ضد الحشرات الناقلة وعلاج الحيوانات المصابة".

وأضاف: "أنه تم التنبيه على أصحاب الحيوانات المصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة، وأيضًا القيام بحملات توعية وإرشاد للمربين؛ للتعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية وأهمية الإبلاغ حال ظهور أيه أعراض لاشتباهات مرضية وتقديم حيواناتهم إلى لجان التحصين".

وأوضح أنه في إطار متابعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للإجراءات المنفذة بمديريات الطب البيطري لحصر وتتبع حالات الإصابة بمرض الجلد العقدي واحتواء البؤر التي يتم اكتشافها، فقد تم تشكيل عدة لجان من أطباء الهيئة للمرور على مديريات الطب البيطري بمحافظات (سوهاج - أسيوط - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - الفيوم - القليوبية - المنوفية - كفر الشيخ - الوادي الجديد - بني سويف - الإسماعيلية - الجيزة).​