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سامح شكري يغادر القاهرة في زيارة رسمية إلى اليونان

10:35 ص الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
سامح شكري يغادر القاهرة في زيارة رسمية إلى اليونان

وزير الخارجية سامح شكري

كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء، سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية هناك، يلتقي خلالها نظيره اليوناني لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن في شتى المجالات، فضلًا عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الوزير سامح شكري غادر على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى أثينا، وتم إنهاء إجراءات سفره والوفد المرافق له من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها، أن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني لإتمام زيارة ثنائية لليونان، يلتقي خلالها بكل من رئيسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن في شتى المجالات، فضلًا عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

أكد السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضًا مشاركة الوزير شكري خلال الزيارة في الدورة الـ24 لمؤتمر المائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة "الإيكونوميست" والذي يتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران شكري ونظيره اليوناني، نيكوس ديندياس مؤتمرا صحفيا مشتركا، عقب جلسة مباحثات ثنائية في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت أثينا يعقبها المؤتمر في تمام الثانية والربع. وستركز المحادثات، على القضايا ذات الاهتمام الثنائي والإقليمي، مع التركيز على التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط ​​الأوسع وليبيا.​

سامح شكري اليونان مطار القاهرة الدولي

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