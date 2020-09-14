أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

اليوم.. ورشة عمل للجنة الاستشارية لـ"مبادرة سفراء الإعلام الجديد"

09:59 ص الإثنين 14 سبتمبر 2020
اليوم.. ورشة عمل للجنة الاستشارية لـ"مبادرة سفراء الإعلام الجديد"

مبادرة سفراء الإعلام الجديد

تَعقد اليوم اللجنة الاستشارية الخاصة بـ مبادرة سفراء الإعلام الجديد، ورشة عمل لدراسة الأفكار المقدمة من الشباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاختيار الأفضل من بين أكثر من 650 فكرة مقدمة حتى الآن.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع الأول لها الأسبوع الماضي، مد فترة التقدم بالأعمال المشاركة حتى يوم الخميس القادم الموافق 17 سبتمبر بناء على طلب العديد من المتفاعلين مع المنصة.

وتهدف المنصة إلى تحقيق التواصل الدوري والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.

وتتكون اللجنة الاستشارية من:

عثمان بدران: مستشار تسويق ومؤسس شركة The Brand Bees.

نسمة الشاذلي: مؤسسة وكالة Stardust للعلاقات العامة ومؤلفة أغاني، ومنتجة تنفيذية.

تيمور عثمان: مصور وقائد إبداعي بشركة The Brand Bees. ​

مبادرة سفراء الإعلام الجديد ورشة عمل منصات التواصل الاجتماعي

الخبر التالى:

تعيين "محمود سعيد" مديرا لمعهد ناصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا