"القوى العاملة": صرف 12 مليون جنيه منح للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية 1214 شاباً، من بينهم 3 من ذوي القدرات الخاصة، بالقطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة بالمديرية، وذلك من بين 4872 من راغبي العمل المسجلين، فضلاً عن توفير 201 فرصة عمل من خلال تلك المكاتب.

وقال الوزير، إن المديرية صرفت منحة عيد الفطر المبارك والعمال لـ 12 ألفاً و 719 عاملا غير المنتظمة مسجلين بالمديرية بإجمالي 12 مليون و 131 ألفاً و 500 جنيه.

وأشار الوزير، إلى أنه تم صرف 62 ألف جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث بلغت المساعدات 18 ألف جنيه لزواج 6 عمال، و24 ألف جنيه منحه مولود لـ 12 عاملا، و10 آلاف جنيه عمليات جراحية، و10 آلاف جنيه إعانة وفاة.

وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية، في تقريرها الشهري للوزير عن انجازات شهر يوليو الماضي أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 933 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 853 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادتين قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و7 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وفي مجال تراخيص عمل الأجانب تم استخراج 4 تراخيص عمل جديدة ، فضلاً عن إصدار 48 تصريح سفر للعمل بالخارج.

وفي مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل، أجرت المديرية، تفتيشا على 692 منشأة دورياً، وأسفر عن تحرير 117 محضرا، وإجراء التفتيش على 425 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرر 49 محضرًا، وبلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 235 شكوى تم تسوية 7 منها وديا، إحالة 20 للقضاء، وحفظ 111 شكوى، وما زالت هناك 97 شكوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن فض إضراب عدد من العمال في شركة دلتا فابريك مصر، وتحقيق مطالبهم المتمثلة في زيادة العلاوة السنوية، وحوافز الإنتاج، وتم عودة العمال إلى عملهم مرة أخرى.​