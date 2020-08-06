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متحدث الرئاسة ينشر صور جولة السيسي بمنطقة المنتزه التاريخية

04:16 م الخميس 06 أغسطس 2020
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بمنطقة المنتزه التاريخية بالإسكندرية.

رافق الرئيس، خلال الزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الزيارة، بضرورة تطوير المنطقة بشكل متكامل بما يتناسب مع الطبيعة التاريخية المهمة لهذه المنطقة.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي المنتره مصطفى مدبولي

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