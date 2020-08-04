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أثرى العمل الوطني في مختلف المجالات.. رئيس البرلمان ينعي النائب سعيد العبودي

01:10 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
أثرى العمل الوطني في مختلف المجالات.. رئيس البرلمان ينعي النائب سعيد العبودي

الدكتور علي عبد العال

كتب- مصراوي:

نعى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، النائب سعيد العبودي عضو مجلس النواب.

وقال عبد العال، في نعيه اليوم الثلاثاء، إن النائب العبودي هو أحد أبناء مصر الوطنيين المخلصين، وقد أثرى العمل الوطني في مختلف المجالات.

كما نعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب العبودى باعتباره أحد أعضاء اللجنة التشريعية.

وحرصت اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على الوقوف دقيقة حدادًا خلال اجتماعها اليوم على النائب الفقيد.

كان النائب سعيد العبودي عن دائرة بلبيس بمحافظة الشرقية، قد وافته المنية فجر اليوم إثر تعرضه إلى أزمة قلبية.

علي عبد العال مجلس النواب سعيد العبودي

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