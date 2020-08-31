​"مياه أسيوط": غسيل وتعقيم شبكات المياه طبقًا للخطة الشهري

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أعمال غسيل الشبكات التي تتم بصفة دورية طبقًا للخطة الموضوعة والتي تنفذها الشركة على مدار الشهر، لتغطي أعمال غسيل وتطهير شبكات المياه والخزانات العلوية بجميع قرى ومراكز محافظة أسيوط، ضمانًا لجودة المياه المقدمة للمواطنين باعتبارها على رأس اهتمامات الشركة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه أسيوط، في بيان اليوم، أن أعمال غسيل وتعقيم شبكات المياه الدورية وتوعية المواطنين بالاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه من أهم أهداف الشركة.

وأشار إلى أن أعمال غسيل وتعقيم شبكات المياه تقوم بها إدارة الغسيل وفنيي المنطقة، تحت إشراف مسئول المعمل ومراقبة وزارة الصحة بصفة دورية على مدار الشهر، ويتم الإعلان عنها عبر موقع الشركة وصفحتها الرسمية بالإضافة إلى أعمال الغسيل الاستثنائية التي تنفذ في حالة وجود شكوى في أي منطقة على نطاق المحافظة.

وأوضح الكيميائي سليم سيد سليم رئيس قطاع المعامل، أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم وكلورة، وأيضًا يتم غسيل شبكات المياه بفتح طفايات الحريق ومحابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007.