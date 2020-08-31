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​​​رئيس الإنجيلية ينعى شهداء شمال سيناء: الإرهاب لن يثنينا عن بناء وطننا

05:00 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
​​​رئيس الإنجيلية ينعى شهداء شمال سيناء: الإرهاب لن يثنينا عن بناء وطننا

القس أندريه زكي

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، شهداء القوات المسلحة البواسل، الذين استشهدوا اليوم الأحد، في مواجهاتهم البطولية لردع أعداء الوطن والإنسانية، وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

وقال الدكتور القس أندريه زكي: "لن ننسى أبدًا شرفاء مصر من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية الشهداء، الذين قدموا دماءهم النبيلة فداءً لوطننا الغالي، ولن يثنينا الإرهاب الأسود عن بناء مصرنا العزيزة، والمضي قدمًا في طريق التنمية والتقدم. ونصلي إلى الله أن يمنح العزاء والصبر لأهل الشهداء، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح بلادنا السلام والأمان".

القس أندريه زكي شهداء شمال سيناء الإرهاب القوات المسلحة

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