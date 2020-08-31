رئيس "الثروة السمكية": مفرغ "الكيلو 21" ينتج 5 ملايين زريعة بتكنولوجيا إيطالية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثورة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بصدد الانتهاء من مفرخ سمكي كبير بمحافظة بورسعيد، لإنتاج الأسماك البحرية بمساحة فدان.

وأضاف السيد، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن المفرغ سيكون قريبًا من المفرخ العملاق بالكيلو 21 بمحافظة الإسكندرية الذي قامت وزارة الزراعة بتدشينه بمعدات تكنولوجية حديثة قادمة من إيطاليا، مشيرًا إلى أن المفرغ ينتج 5 ملايين زريعة؛ على رأسها سمكة القاروص والموسي والدنيس.

وتابع رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بأن مفرغ الكيلو 21 جاهز حاليًّا لإنتاج الأسماك طبقًا للاشتراطات والمواصفات الأوروبية، لافتًا إلى أن المفرغ كان ينتج 50 ألفًا فقط، والآن ينتج 5 ملايين زريعة.

وأوضح السيد أن زريعة مفرخات الهيئة متاحة للجميع سواء مزارع حكومية أو أهلية؛ حيث يتم تحضينها في قطاعات التحضين بالمزارع؛ للاستفادة من معدل النمو التعويضي للإصبعيات، كما يمكن استلام الإصبعيات من ساحات التحضين بالمفرخات.

ولفت رئيس الهيئة إلى إنشاء أحدث مزرعة سمكية بحرية مكثفة بالمفرخ البحرى بالكيلو 21 على مساحة فدان ولإنتاج أسماك القاروص والبلطي الأحمر، وتستهدف إنتاج من 12.5 إلى 17 من الأسماك البحرية مقسمة من 7.5 إلى 10 أطنان قاروص، ومن 4 إلى 6 أطنان بلطي أحمر.

وأشار رئيس الهيئة إلى عمل مزرعة تتضمن عدد 6 أحواض دائرية، قطر الحوض الواحد 16 مترًا ويحتوي على كمية مياه تقدر بـ250 مترًا مكعبًا، بالإضافة إلى وحدة إنتاج وتصنيع الثلج المجروش والتي تعمل بطاقة 150 كيلوجرامًا في اليوم.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية دشنت العديد من المشروعات القومية الكبيرة؛ من ضمنها مفرخ الكيلو 21، ومشروع بركة غليون بكفر الشيخ، بالإضافة إلى تطوير البحيرات الطبيعية لزيادة المخزون السمكي بها.