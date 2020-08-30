ذروة الموجة الحارة اليوم والرطوبة 90%.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأحد وغدا الاثنين يمثلان ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتعرض أغلب الأنحاء لموجة حارة تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وأشار الخبراء، لمصراوي، إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة الأمر الذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة، لافتين إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بداية من الأربعاء المقبل.

وتابع الخبراء: تسجل درجات الحرارة على القاهرة 37 و38 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 درجة، وتتراوح على المناطق الجنوبية بين 39 و43 درجة، بينا تتراوح نسب الرطوبة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية من 80% إلى 90%.

وأكد الخبراء، أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشار الخبراء، إلى أن سبب الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يرجع إلى تقدم كتلة هوائية شديدة الحرارة من شبه الجزيرة العربية على كافة الأنحاء ويرافقها مرتفع علوي يعمل على زيادة الحرارة في طبقات الجو العليا.

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