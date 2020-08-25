مهرجان الموسيقى العربية يكشف شروط مسابقة "رتيبة الحفني" للغناء والعزف

مصراوي

أعلنت دار الأوبرا المصرية، تفاصيل وشروط مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى في الغناء والعزف المصاحبة لفعاليات الدورة الـ29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمقام في الفترة من 1 حتى 7 نوفمبر المقبل.

وأشارت الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، إلى أن مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى الكبرى في الغناء هذا العام اشترطت أداء أغنية جديدة تقدم لأول مرة على ألا يزيد عمر المتسابق عن 45 عام وأن يقوم بتقديم مدونة موسيقية تضم العناصر الفنية للأغنية "التأليف – اللحن – التوزيع الموسيقى – الغناء" إلى جانب اسطوانة مدمجة منفذة فعليًا وتم رصد جائزة للفائز بها قيمتها مائة ألف جنيه.

وأضافت: أما القسم الخاص بالشباب فموضوعها فن الارتجال وتشترط أن يكون عمر المتسابق من عمر 17 حتى 35 عاما وأن يؤدى أغنية من إحدى القوالب التراثية بالإضافة إلى أغنية من اختياره يتخللها ارتجال أو موال وتم رصد جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بقيمة إجمالية 75 ألف جنيه.

أما المسابقة الخاصة بالأطفال فاشترطت أن يكون عمر المتسابق من 6 إلى 14 عام وأن يقوم بأداء عمل من إحدى القوالب الغنائية التراثية وآخر من اختياره وتم رصد جوائز للمراكز الثلاثة الأولى بقيمة إجمالية 45 ألف جنيه، أما مسابقة العزف على آلة التشيللو اشترطت ألا يزيد عمر المتسابق عن 35 عام وأن يؤدى مقطوعة من إحدى القوالب الآلية إلى جانب مقطوعة من اختياره يتخللها تقاسيم في مقام البياتى ومشتقاته أو مقام الرست ومشتقاته.

وتم رصد ثلاثة جوائز للمراكز الأولى بقيمة 45 ألف جنيه، ويمكن لإدارة المسابقة توفير عازف عود لمصاحبة المتسابق بناء على رغبته وتم تحديد 25 أكتوبر المقبل كآخر موعد لتلقى طلبات الالتحاق بمختلف فروع المسابقة.