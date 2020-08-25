المحامين" تعقد تأبيناً للأمين السابق لدولة المقر
مصراوي
عقدت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، تأبين للراحل عبد العظيم المغربي الأمين العام المساعد لدولة المقر، وذلك بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.
وحضر التأبين، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، والأمناء العامين المساعدين باتحاد المحامين العرب، وممثلين لسفارة فلسطين، ونقابة المحامين الفلسطينية، وممثل عن المؤتمر الشعبي اللبناني.
وتوفي "المغربي"، السبت الموافق 15 أغسطس 2020، وهو مفكر قومي عربي، وعضو سابق في مجلس الشعب المصري، كما شغل منصب نائب رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري سابقاً، كما شغل منصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب منذ عدة سنوات.
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