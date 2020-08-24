توَعِّي الشباب وتعلمهم أسس الإدارة.. وزير الرياضة مشيدًا بالأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب- محمد عبدالناصر:

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، في لجان المقابلات الشخصية؛ لتقييم الشباب المتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقام وزير الشباب والرياضة بالاطلاع على مجموعة من السير الذاتية للمتقدمين، وتقييمها بشكل مبدئي، والالتقاء بالشباب في لجان المقابلات الشخصية؛ للتقييم العملي لهم.

وأكد صبحي الاهتمام الواضح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب، وحرصه على إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم للقيادة، والعمل على تمكينهم في شتى القطاعات؛ إيمانًا بقدرات الشباب ومهاراتهم المختلفة.

وأشار وزير الشباب إلى الدور المتميز للأكاديمية الوطنية للتدريب التي تنمو بشكل كبير، وتقدم للمجتمع قيادات شابة مثقفة واعية بجميع التحديات، وعلى دراية بأسس الإدارة الحديثة والتخطيط العلمي السليم، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين الوزارة والأكاديمية في مجال تدريب وتنمية مهارات الشباب كأحد المحاور الرئيسية في استراتيجية عمل الوزارة.

انطلقت اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمشاركة 868 مرشحًا خلال الفترة من السبت 22 أغسطس إلى الثلاثاء 25 أغسطس 2020 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة؛ مما يجعلهم قادرين على تبوُّء المناصب القيادية المختلفة.

ويخاطب البرنامج جميع العاملين بمؤسسات الدولة، عاملًا على إيجاد نهج متكامل يربط كل جهات الدولة من الجهاز الإداري.