حدث ليلاً| ارتفاع طفيف للإصابات بكورونا وقرار مهم من وزير الأوقاف

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"ارتفاع طفيف".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة.

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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. قرار مهم من وزير الأوقاف للحفاظ على مال الوقف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، القرار الوزاري رقم ١٣٢ لسنة ٢٠٢٠، والذي يقضي بعدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعًا أو تأجيرًا أو حق انتفاع.

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استخراج جثة طفل من أنقاض عقار طنطا المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية في الغربية بمساعدة أهالي منطقة طه الحكيم بمدينة طنطا، من استخراج جثة طفل، وذلك بعد استخراج شابين مصابين من تحت أنقاض العقار المنهار، وتم نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي، بينما أودعت جثة الطفل مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

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الطبيب المعالج لمحمود مريض السمنة المفرطة يكشف خطة علاجه وعودته للوزن الطبيعي

قال الدكتور خالد جودت، الطبيب المعالج لحالة محمود سمير مريض السمنة المفرطة، إن وزن محمود يتخطى 270 كيلو جراما وإنه يعاني من مشاكل في التنفس والحركة والمفاصل ولا يعاني من مشاكل في الضغط أو السكر.

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أمين عام منظمة السياحة العالمية يدعو شعوب العالم لزيارة مصر (صور)

وجّه زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، الدعوة لكل شعوب العالم لزيارة مصر والاستمتاع بالمدن السياحية الشاطئية المختلفة بها، لما تمتلكه من شواطيء خلابة، وشمس دافئة، معربًا عن سعادته واستمتاعه بالجمال المتميز الذي تتمتع به مدينة الغردقة.

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محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل سداد مواطن 33 مليون جنيه للتصالح في مخالفات البناء

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أحد المواطنين قام بتسديد 33 مليون جنيه قيمة التصالح في مخالفات البناء.

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كورونا عربيًا: دولتان تتجاوزان نصف المليون إصابة.. و10 آلاف حالة وفاة

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19" بالوطن العربي إلي مليون و185 ألفًا و 842 إصابة، مات منهم 21 ألفًا و 851 حالة.

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موسكو تسجل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى4741 حالة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الأحد، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 11 حالة وفاة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى4741.

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العاصفة لورا تضرب هايتي وترقّب في لويزيانا الأمريكية لإعصار ماركو

ضربت العاصفة الاستوائية لورا، مساء الأحد، ولاية هايتي مصحوبة بأمطار غزيرة، فيما يُتوقّع أن تشتد قوة العاصفة الاستوائية ماركو وأن تتحول إلى إعصار يتّجه لضرب ولاية لويزيانا الأمريكية، غدًا الاثنين.

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لافروف ينتقد عدم مشاركة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا في مراقبة انتخابات بيلاروس

قال وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف يوم الأحد إنه لم تثبت هزيمة الكسندر لوكاشينكو فى انتخابات بيلاروس، فى رأيه، مشيرا إلى أنه بدون وجود مراقبي انتخابات دوليين، سوف يكون من الصعب إقناع أى أحد بأن نتيجة الانتخابات قد أخذت مسارا آخر.

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