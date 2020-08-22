بتخفيضات تصل لـ98%.. "مترو الأنفاق" تناشد الركاب عمل اشتراكات بدءًا من الثامنة صباحًا





كتب- أسامة علي:

قالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إنها تناشد مستخدمي المترو بصفة دورية ومستمرة بعمل الاشتراكات المخفضة والمدعمة والمتاحة لكل فئات الركاب.



وأشار البيان إلى أن شركة المترو أتاحت ثلاثة أنواع من الاشتراكات للأشخاص غير الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وذلك على النحو التالي:



اشتراك شهري بإجمالي 60 رحلة، والذي تصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة واحدة بعدد 8 محطات إلى 38.3%، ويصل نسبة التخفيض للمرحلتين لعدد 16 محطة إلى 45.2%.



وتصل نسبة التخفيض لثلاث مراحل لعدد 25 محطة إلى 55%، بينما يصل إلى 40% لأربع مراحل لعدد 39 محطة.



والنوع الثاني من الاشتراكات الخاصة بالجمهور هو الاشتراك ربع السنوي، بإجمالي 180 رحلة، والذي تصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة بعدد 8 محطات إلى 44.4%، وتصل نسبة التخفيض للمرحلتين لعدد 16 محطة إلى 50%، كما تصل نسبة التخفيض لثلاث مراحل، عدد 25 محطة، إلى 57.8%.



بينما تصل نسبة التخفيض إلى 44.4% لأربع مراحل لعدد 39 محطة، والنوع الثالث من اشتراكات الجمهور هو الاشتراك السنوي، الذي تصل فيه نسبة التخفيض لخطَّين إلى 62.2%، ونسبة التخفيض لثلاثة خطوط إلى 52.5%.



وأشار البيان إلى أن اشتراكات الطلبة ربع السنوية، تصل فيها نسبة التخفيض إلى 96.3٪ للمرحلة الواحدة لـ8 محطات، وإلى 97.4% للمرحلتين لـ16محطة، وإلى 98.2% لثلاث مراحل، عدد 25 محطة، وإلى 97.7% لأربع مراحل، لـ39 محطة.



وأوضح البيان أن نسبة التخفيض في الاشتراكات ربع السنوية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 98.8%، لثلاث مراحل، عدد 25 محطة، وإلى 98.5% لأربع مراحل لـ39 محطة، موضحًا أن قيمة التذكرة العادية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 50 قرشًا. أما عن اشتراكات كبار السن فأشار بيان الشركة إلى أن نسبة التخفيض في الاشتراكات ربع السنوية لكبار السن تصل إلى 92.5% لأربع مراحل لـ39 محطة.



وبخصوص اشتراكات مصابي وأسر الشهداء، أوضح البيان أن الاشتراكات ربع السنوية الخاصة بمصابي وأسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية والثورة تصل نسبة تخفيض الاشتراك بها إلى 72.2% للمرحلة الأولى لـ8 محطات، وإلى 75% للمرحلتين لـ16 محطة، وإلى 78.9٪ للمراحل الثلاث، لعدد 25 محطة، وإلى 72.2% لعدد 4 محطات لـ39 محطة، إضافة إلى وجود تخفيضات للصحفيين ورجال الشرطة والقوات المسلحة.



ويذكر أن مكاتب الاشتراكات توجد في الخط الأول في حلوان، عين حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، أحمد عرابي (مصلحي)، الشهداء ١، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، ومكاتب الاشتراكات توجد في الخط الثاني في كلية الزراعة، والمظلات، وروض الفرج، ومسرة، والشهداء ٢، والعتبة ٢، والدقي، وجامعة القاهرة، والجيزة، والمنيب ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وفي الخط الثالث توجد مكاتب الاشتراكات في محطة عدلي منصور، وهليوبوليس، والعباسية، والعتبة ٣، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.