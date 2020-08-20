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شيخ الأزهر مهنئًا بالعام الهجري الجديد: مناسبة غيرت مجرى التاريخ

05:23 م الخميس 20 أغسطس 2020
شيخ الأزهر مهنئًا بالعام الهجري الجديد: مناسبة غيرت مجرى التاريخ

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب - محمود مصطفى:
⁬هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأمة الإسلامية، بالعام الهجري الجديد.

وقال شيخ الأزهر في منشور له، الخميس، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، "كل عام والأمة الإسلامية بخيرٍ بمناسبة العام الهجري الجديد، تلك المناسبة التي غيَّرت مجرى التاريخ وسطَّرت دليلًا في الأخوة والإيثار بين البشر، وقدَّمت نموذجًا لتتعلَّم الإنسانية كيف يكون البذل والعطاء والتضحية وحبُّ الأوطان".

وتابع شيخ الأزهر:"أسأل الله العليَّ القدير أن يجعل هذا العام عامَ خيرٍ ومحبةٍ وأمنٍ وأمانٍ وسلامٍ واستقرارٍ".

رأس السنة الهجرية هجرة الرسول شيخ الأزهر أحمد الطيب

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