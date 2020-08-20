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"قومي المرأة" يشكر "الوطنية للانتخابات" على التنظيم المشرف لانتخابات الشيوخ

02:04 م الخميس 20 أغسطس 2020
"قومي المرأة" يشكر "الوطنية للانتخابات" على التنظيم المشرف لانتخابات الشيوخ

الدكتورة مايا مرسي

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بالشكر والتقدير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وجميع أعضائها من قضاة مصر الشرفاء، على التنظيم المشرف للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التنظيم المشرف والجهود العظيمة للهيئة، بما ساهم في خروج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بهذه الصورة المشرفة واللائقة بمكانة مصر، وخاصة في ظل ظروف استثنائية وإجراءات احترازية وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وثمنت الدكتورة مايا مرسي، التعاون المثمر بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات والذي ساهم بصورة كبيرة في تذليل العقبات التي واجهت السيدات خلال عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة انتخابات الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات

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