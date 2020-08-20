البيئة: حملة تشجير بمنطقة "كيما" ضمن مبادرتي "اتحضر للأخضر" و"كل نقطة بتفرق"

كتب- محمد نصار:

شارك الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بأسوان في فعاليات حملة تشجير منطقة كيما بأسوان وذلك ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر.. التحول للأخضر.. طريق للاستدامة" وبالتعاون مع مبادرة "كل نقطة بتفرق" لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ووفق بيان للوزارة، اليوم، تم تشجير منطقة كيما على طول الطريق بالمنطقة بسواعد شباب الجمعية الإقليمية للمرشدات لمدرسة (شوقي عابد الإعدادية ومدرسة الفندقية الثانوية ومركز شباب الحصايا) وشباب الجمعية الجوية لمدرسة المواساة الإعدادية.

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على تفعيل دور المشاركة المجتمعية في مجال الحفاظ على البيئة وتشجيع وتحفيز الشباب على التوسع في تنفيذ مثل هذه المبادرات الجادة بجميع أنحاء الجمهورية لتنمية السلوك الإيجابي ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين أفراد المجتمع وحفاظا على الوجه الحضاري والجمالي لمصر.

وشن الفرع الإقليمي بأسوان حملة مكبرة لقياس عوادم السيارات بكورنيش النيل أمام حديقة السلام بالتعاون مع وزارة الداخلية وتم إجراء القياسات لعدد ١٦ سيارة تعمل بالبنزين وكانت نتائج القياسات مطابقة لحدود ومعايير قانون البيئة، وذلك ضمن جهود وزارة البيئة وفروعها الإقليمية للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين ومواجهة تلوث الهواء.