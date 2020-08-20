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اليوم.. مطار القاهرة: سفر ووصول 157 رحلة تحمل 16 ألف راكب

11:12 ص الخميس 20 أغسطس 2020
اليوم.. مطار القاهرة: سفر ووصول 157 رحلة تحمل 16 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، وصول وسفر 157 رحلة طيران دولية من وإلى عدة وجهات تحمل على متنها حوالي 16 ألف راكب.

وقالت مصادر بالمطار: تبلغ رحلات السفر 79 وتنقل على متنها 7369 راكبا من جنسيات مختلفة، بينما يستقبل المطار في صالات الوصول المختلفة 75 رحلة تنقل على متنها 9077 راكبا من جنسيات مختلفة.

وأضافت المصادر: تتخذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مطار القاهرة الدولي طيران دولي الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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