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القوى العاملة تصدر توجيها بشأن إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص

11:31 ص الخميس 20 أغسطس 2020
القوى العاملة تصدر توجيها بشأن إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشوراً لمديرياتها ومكاتبها على مستوى الجمهورية لمتابعة إجازة رأس السنة الهجرية اليوم الخميس، للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك مع الشركات والمصانع.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد أعلن أن اليوم الخميس 20 أغسطس 2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442.

وأوضح سعفان، أنه بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2020 بمناسبة رأس السنة الهجرية، يعتبر هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003.

وتابع: ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن اليوم مثلي الأجر.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة السنة الهجرية

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