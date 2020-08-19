محافظ الجيزة: 11 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء.. وتحصيل 225 مليون جنيه

كتب- أسامة علي :

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء مستمر وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة، وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدموا بها والتي حددتها الدولة، وطبقًا للقانون الصادر بهذا الشأن، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة سداد قيمة جدية التصالح اعتبارًا من 15 أغسطس الجاري حتى 15 سبتمبر 2020؛ تسهيلًا على المواطنين .

وأضاف "راشد"، أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 11 ألفًا و323 طلبًا، وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء بلغ (225) مليون جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصه لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة؛ خصوصًا في مجالات البنية التحتية.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالوجود اليومي لمتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كل العقبات أمامهم؛ تسيهلاً على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والمهمة التي تقع على رأس أولوياته.

وأشار "راشد"، إلى أن حي الهرم جاء في المركز الأول في تقدم المواطنين بطلبات تصالح به، وبلغت 1475 طلبًا، وتبعه حي الوراق بــ620 طلبًا، وحي العجوزة بـ552 طلبًا، كما جاء مركز منشأة القناطر الأعلى بين مراكز المحافظة في تلقي طلبات التصالح، وبلغت 1639 طلبًا، وأبو النمرس 1011 طلبًا، وكرداسة 903 طلبات، حتى يوم الإثنين الموافق 17 أغسطس.

جدير بالذكر أن محافظ الجيزة قد اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح؛ في مقدمتها إقرار أسعار مناسبة لقيم التصالح تتناسب مع كل مناطق المحافظة، وكذلك تم إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات؛ لقبول أكبر عدد من الطلبات .

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم التوجيه بتقديم كل التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات؛ لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون، مناشدًا المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.