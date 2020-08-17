وزيرة التجارة والصناعة تكشف آلية سداد أقساط السيارات التي تعمل بالغاز

مصراوي

عقدت لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة المهندس فرج عامر، جلسة موسعة، الأحد، بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بشأن استراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديمة.

وقالت الوزيرة خلال الاجتماع الذي ترأسه فرج عامر رئيس اللجنة، إن أحوال المواطن وسائقي الميكروباصات تعنينا في المقام الأول، و استحدثنا طرق ونظم سداد ودفع لا يشعر بها المواطن في ظل أمور كثيرة قد تضغط عليه ماديا، في أي استراتيجيات لتحويل السيارات بالغاز.

وأوضحت: على سبيل المثال كلما ذهب السائق لمحطة الوقود، لملء سيارته، لو كانت قيمة "تفويلة العربية" 200 جنيه، سيدفع عليها 10 جنيه إضافية تخصم من القسط الخاص به، وهكذا يتم السداد المريح، مضيفة:" كده مش هيحس بيهم، مش هايكون مضغوط".

واستطردت: " ما يهمنا ألا يشعر السائق بأي زيادات أو تحميل عليه، حتى لا ينقل هذا العبء بالتالي على الركاب والمواطنين، وأريد أن يستسهل الجميع هذه المبادرة".

وتابعت: "حتى إجراءات الكشف على العربية والشروع في تحويلها من بنزين إلى غاز، ستكون من أسهل مايمكن، فمن يتعرض لتلك التجربة ويجد مدى سلاستها يشجع جاره واخوه وصديقه، ونستهدف بذلك أكبر عدد للتحويل إلى الغاز".