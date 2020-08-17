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مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

12:31 م الإثنين 17 أغسطس 2020
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب - محمد غايات:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتهنئة بمناسبة حلول العام الهجريّ الجديد 1442.

وقدم رئيس مجلس الوزراء أخلص التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، مع أطيب التمنيات بهذه المناسبة الجليلة، التي كانت رمزا لتجسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلاميّ الحنيف، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام.

وبهذه المناسبة، جدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد للرئيس السيسي على مواصلة العمل الجاد، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء؛ كي يتحقق ما يتطلع إليه الشعب المصري من تقدم ورفعة وازدهار.

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