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السيسي يهنئ المصريين بالعام الهجري الجديد.. ويوجه رسالة للرئيس عدلي منصور

12:28 م الأحد 16 أغسطس 2020
السيسي يهنئ المصريين بالعام الهجري الجديد.. ويوجه رسالة للرئيس عدلي منصور

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للمصريين بمناسبة العام الهجري الجديد.

كما رحب السيسي، خلال افتتاحه للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، اليوم الأحد: بالرئيس عدلي منصور، قائلًأ: أرحب بالرئيس عدلي منصور وأهنئه على التواجد معنا وهو شخصية وطنية عظيمة دورها عظيم جدا في مرحلة من أصعب المراحل التي مرت على مصر.. وبقالنا فترة كبيرة علشان كورونا مشوفناش بعض.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد.

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وتعد المحطة إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

وتربط بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

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