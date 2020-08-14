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الأحد المقبل.. بدء تسليم 240 شقة بـ"دار مصر" بمنطقة الأندلس بالقاهرة الجديدة

11:28 ص الجمعة 14 أغسطس 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 2020/8/16، وحتى يوم الأحد الموافق 13/9/2020، تسليم 240 وحدة سكنية (10 عمارات) بالمرحلة الأولى (كود 123)، + الوحدات المتبقية بالدورين الأرضي والأخير بالمرحلتين الأولى والثانية (كود 423)، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة الأندلس (الـ70 عمارة).

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين (7 – 8)، يوم الأحد 16/8/2020، ووحدات العمارتين (9 – 19)، يوم الأحد 23/8/2020، ووحدات العمارتين (17 – 18)، يوم الأحد 30/8/2020، ووحدات العمارتين (67 – 68)، يوم الأحد 6/9/2020، ووحدات العمارتين (69 – 70)، يوم الأحد 13/9/2020.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

دار مصر تسليم الشقق وزارة الإسكان عاصم الجزار

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