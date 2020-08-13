"القومي للترجمة" يعلن أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوى

كتب- مصراوي:

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي في دورتها الحادية عشر.

وحصد جائزة رفاعة الطهطاوي لهذا العام المترجم حسن نصر الدين عن ترجمته لكتاب "تاريخ البحر الأحمر من ديليسبس إلى اليوم" الصادر عن المركز القومي للترجمة في العام ٢٠١٦.

أما جائزة الشباب ففاز بها المترجم مارك جمال عن ترجمته لكتاب "كهف الأفكار" الصادر عن دار التنوير في العام ٢٠١٩، وأخيرا حصل المترجم رؤوف وصفي على جائزة الثقافة العلمية عن ترجمته لكتاب "رؤية نانوية: هندسة المستقبل" الصادر عن المركز القومي للترجمة في العام ٢٠١٨.

وقالت الدكتورة علا عادل مديرة المركز القومي للترجمة: تعد جوائز رفاعة الطهطاوي التي يحرص المركز على تقديمها كل عام رسالة شكر وعرفان لكل مترجم مصري وعربي، وإشارة دائمة على حرصنا الدائم على دعمهم، ففروع الجائزة تتنوع لتدعم شباب المترجمين وتدعم أيضًا مترجمي الثقافة العلمية التي يظل المركز حريصا على ترجمتها لإدراكه أهمية العلوم لنهضة مصر.