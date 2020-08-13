أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

"الأطباء" تنعى وكيل طب قصر العيني سابقًا

02:50 م الخميس 13 أغسطس 2020
"الأطباء" تنعى وكيل طب قصر العيني سابقًا

النقابة العامة للأطباء

كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور خالد مكين أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة القاهرة ووكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع سابقًا، والذي وافته المنية اليوم الخميس.

وتقدمت النقابة، في بيان اليوم، بخالص العزاء لأسرته، سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.

ومن المقرر تشييع الجنازة ظهر اليوم، ويدفن في مقابر العائلة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.

النقابة العامة للأطباء خالد مكين جامعة القاهرة

الخبر التالى:

"التعليم": الاستعانة بالمعلمين للمشاركة المجتمعية يتم من خلال الحكومة الإلكترونية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95963

    عدد المصابين

  • 55901

    عدد المتعافين

  • 5085

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20445252

    عدد المصابين

  • 12639021

    عدد المتعافين

  • 745229

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:برقم الجلوس أو الرقم القومي.. نتيجة الثانوية الأزهرية "ظهرت الآن"