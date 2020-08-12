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فرج عامر: المصريون أبهروا العالم بتحديهم "كورونا" ومشاركتهم في انتخابات "الشيوخ"

05:16 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
فرج عامر: المصريون أبهروا العالم بتحديهم "كورونا" ومشاركتهم في انتخابات "الشيوخ"

المهندس محمد فرج عامر

مصراوي

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يحيي ويقدر للشعب المصري العظيم على مشاركته الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف عامر، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن المصريين خصوصًا من كبار السن والسيدات والشباب وذوي القدرات الخاصة، تحدوا فيروس كورونا، ومارسوا الديمقراطية في أروع صورها، وأبهروا وأكدوا للعالم كله رفضهم وبشكل عملي جميع دعوات المقاطعة لانتخابات مجلس الشيوخ التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التي تبث سمومها من قطر وتركيا.

ووجه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب التحية والتقدير إلى كل مَن أسهموا في إنجاح انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول، أمس الثلاثاء، وفى يومها الثاني، سواء أبطال وبواسل الجيش والشرطة أو وزارات الصحة والتنمية المحلية والتربية والتعليم، إضافة إلى التنظيم والإدارة الرائعة من الهيئة الوطنية للانتخابات وقضاة مصر الأجلاء.

محمد فرج عامر لجنة الصناعة مجلس النواب انتخابات الشيوخ

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