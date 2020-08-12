تنسيقية شباب الأحزاب: الشباب شاركوا بشكل ملحوظ في التصويت بانتخابات "الشيوخ"

عقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأربعاء، ولقاءً مع مراسليها بعدد من المحافظات عبر الفيديو كونفرانس.

وقالت شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا نتابع سير العملية الانتخابية لليوم الثاني على مدار اليوم من خلال متابعي التنسيقية الموجودين في عدد من اللجان المختلفة.

وأكدت عبد الإله، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي لغرفة عمليات التنسيقية، أنه تلاحظ خلال فعاليات اليوم الأول مشاركة الشباب بشكل ملحوظ للإدلاء بأصواتهم.

وأشارت المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن غرفة العمليات سجلت عددًا من خروقات الدعاية الانتخابية لمرشحين على نظام الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ.

واستعرض محمد عبد العزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من خلال متابعي التنسيقية بمختلف اللجان والمناطق والموجودين في اللجان الانتخابية.

وقال عيد العزيز، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة العمليات المركزية تعمل منذ التاسعة صباحًا لمتابعة سير العملية الانتخابية، ولم نرصد خروقات تؤثر على العملية الانتخابية، وكانت هناك خروقات للصمت الانتخابي لبعض المرشحين الفردي في بعض اللجان، مؤكدًا أنه لم يرد إلينا حتى الآن تأخر لفتح بعض اللجان، وذلك لتأخر وصول بعض المستشارين.

وأكد عبد العزيز أن هناك التزامًا كاملًا بقرارات الهيئة الوطنية داخل اللجان، مطالبًا بالاستمرار على توعية الناخبين بصورة مستمرة حول كيفية التصويت لاختيار مرشحي الفردي.