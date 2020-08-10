شديد الحرارة جنوبا.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين (بيان بالدرجات)

كتب- أسامة علي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة رطب نهارا، معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومعتدل ليلا، وتكون هناك رياح معتدلة على كافة أنحاء البلاد.

وتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة (20% تقريبا) تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 34 24

بلطيم 31 26

مطروح 29 23

السلوم 32 23

سيوة 36 24

بورسعيد 30 26

دمياط 30 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 37 26

نخل 37 20

نويبع 36 28

طابا 36 28

كاترين 30 20

الطور 35 28

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 30

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 40 24

أسيوط 41 24

سوهاج 42 25

قنا 43 26

الأقصر 43 28

أسوان 43 28

إدفو 42 27

أبوسمبل 40 27

الوادي الجديد 44 30

شلاتين 38 28

أبورماد 37 29

حلايب 35 30

رأس حدربة 35 30​