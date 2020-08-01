"مصر للطيران" تبدأ اليوم رحلاتها المجدولة إلى الكويت وبغداد وإسطنبول

كتب - محمد عبيد:

تبدأ شركة مصر للطيران رسميا اليوم السبت، تسيير أولى رحلاتها المجدولة إلى مطارات الكويت وإسطنبول وبغداد عقب قرار فتح هذه المطارات حركة الطيران الدولي لاستقبال رحلات منتظمة من شركات الطيران وفقا للإجراءات الاحترازية التي تضعها كل دولة للوقاية من فيروس (كورونا).

وأوضح بيان أصدرته الشركة أنه يتم تسيير 34 رحلة بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: أمستردام وأثينا وبروكسل وباريس وروما وفرانكفورت وجنيف ولندن ومدريد وميونيخ ميلانو وبرلين وفيينا وإسطنبول واديس أبابا ودار السلام والشارقة وبيروت ورحلتين إلى كل من دبي وأبوظبي ونيويورك، بالإضافة إلى رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر، بالإضافة إلى رحلات استثنائية تنقل جميعها حوالي 3500 راكب بخلاف رحلات الشحن الجوي.