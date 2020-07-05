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الإفتاء: الشماتة في الموت ليست خلقًا إنسانيًا ولا دينيًا

11:07 م الأحد 05 يوليه 2020
الإفتاء: الشماتة في الموت ليست خلقًا إنسانيًا ولا دينيًا

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشماتة بالموت ليست خلقًا إنسانيًّا ولا دينيًّا، والشامت بالموت سيموت كما مات غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك»، رواه الترمذي وحسَّنه.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الله تعالى قال عندما شمت الكافرون بالمسلمين في غزوة أحد: {إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس}، مشدددة على أن الشماتة والتشفِّيَ في المُصاب الذي يصيب الإنسان أيًّا كان مخالفًا للأخلاق النبوية الشريفة والفطرة الإنسانية السليمة.

دار الإفتاء الشماتة

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