الشوربجي أمام البرلمان: الصحافة بحاجة إلى الجهود المخلصة للنهوض والانطلاق نحو الريادة

مصراوي

أعرب عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن خالص تقديره وشكره للقيادة السياسية على الثقة التي أولتها له لتولي هذا المنصب، وأنه يتمنى أن يكون عند حُسن ظن الرئيس عبد الفتاح السيسي في المهمة التي أوكلت إليه.

وأضاف الشوربجي، خلال كلمته عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، أنه شرف كبير أن يؤدي اليمين أمام مجلس البرلمان، لافتًا إلى أن الصحافة المصرية بحاجة إلى كل الجهود المخلصة للنهوض بها والانطلاق مرة أخرى نحو الريادة.

كان رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، قد أدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم.