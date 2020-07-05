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كرم جبر يستقبل حسين زين بمكتبه عقب تسلمهما مهام منصبيهما رسميا

02:57 م الأحد 05 يوليه 2020
كرم جبر يستقبل حسين زين بمكتبه عقب تسلمهما مهام منصبيهما رسميا

الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر

استقبل كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمقر مكتبه بالمجلس وذلك عقب تأدية اليمين الدستورية أمام البرلمان.

ووصل منذ قليل، الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مبنى ماسبيرو، وذلك عقب تأدية اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، لبدء مهام عمله رئيسا للمجلس.

وأدى كرم كامل إبراهيم جبر، اليمين القانونية رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق محمد الشوربجي، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، وحسين جمال عبد القادر زين، رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، أمام مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد.

وهنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رؤساء الهيئات الثلاث بمناسبة أداء اليمين القانونية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وعبر النواب عن تهنئتهم لرؤساء الهيئات الثلاث بالتصفيق.

كرم جبر حسين زين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة الوطنية للإعلام

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