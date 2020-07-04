"منظومة الشكاوى": استقبال ورصد 21812 شكوى وطلبًا واستغاثة طبية خلال شهر يونيو

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة حريصة كل الحرص على تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمساعدة في تلقي بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، وأهمية التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، وغرف العمليات بالمحافظات والمستشفيات الجامعية؛ بما يُسهم في سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على كل الاستفسارات، وكذا توجيهه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وإعطاء الأولوية للشكاوى المرتبطة بالنواحي الطبية وصحة المواطن.

جاء ذلك خلال تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً، اليوم السبت، من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تابع من خلاله الجهود التي قامت بها المنظومة في التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين الطبية من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو2020، مشيدًا بالتنسيق الذي يتم بين مسؤولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ومسؤولي وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لخدمة المواطنين المصابين بفيروس كورونا؛ وهو ما أدى إلى تراجع حدة الشكاوى، موجهًا الشكر، في الوقت نفسه، إلى جموع الأطقم الطبية التي تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات الطبية لأهالينا المصابين في ظل هذه الجائحة التي تصيب دول العالم المختلفة.

ولفت الرفاعي، في تقريره، إلى أن المنظومة استقبلت ورصدت 21812 شكوى وطلبًا واستغاثة واستفسارًا تتعلق بالنواحي الطبية خلال شهر يونيو 2020؛ حيث تم فحصها ودراستها وتوجيهها إلى الجهات المختصة ومتابعتها؛ لاتخاذ اللازم بشأنها، وكان من ضمنها عدد 17199 حالة لمواطنين من جميع المحافظات تتطلب تدخلاً طبيًّا سريعًا بمختلف التخصصات الطبية؛ منها ١٦٥٦٤ شكوى واستغاثة وبلاغ اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، وطلب إجراء الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعات ومسحات، وشكاوى وطلبات بعض الإصابات المؤكدة لتوفير رعاية وعناية مركزة للعزل، بالإضافة إلى علاج بعض الأمراض المزمنة لمصابي كورونا؛ ومنها (قصور بوظائف الكبد- ضعف عضلة القلب- مناظير وغسيل كلى).

وتضمنت 635 شكوى تطلبت تدخلاً سريعاً خلال شهر يونيو في العديد من التخصصات الطبية الأخرى؛ منها إجراء منظار المريء والمعدة والقنوات المرارية، وجراحات علاج تشوهات نتيجة عيوب خلقية للأطفال، وعلاج مرضى أورام، وتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات، وعلاج حروق وحوادث طرق وجراحات (المخ والأعصاب والعظام والأورام والقلب والصدر)، وتضمنت الجهود التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، وقد لاقت هذه الحالات استجابات سريعة من القيادات المختصة بوزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية، وهيئة الإسعاف المصرية.