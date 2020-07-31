رئيس وزراء العراق يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
كتب- أحمد عبدالمنعم:
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اتصالًا هاتفيًا من مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والذي تقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء.
من جانبه أعرب الرئيس عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنيًا للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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