بـ4 لغات.. ننشر الخريطة البرامجية للإذاعة خلال عيد الأضحى

كتب- مصراوي:

أعدت الهيئة الوطنية للإعلام خريطة محطات الإذاعة الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

وفيما يخص إذاعة الشرق الأوسط، تحتفل الإذاعة بعيد الأضحى المبارك وتتضمن الاحتفالية العديد من الفقرات وتهاني العيد مع كبار النجوم والمستمعين ولقاءات مع الشباب عن كيفية احتفاله بالعيد وهذه الاحتفالية تمتد من العاشرة صباحاً وحتي العاشرة مساء يوميا طوال أيام العيد.

وخلال أيام العيد يتم تقديم فترات مفتوحة بأفكار مختلفة كالتالي:

- "نهارنا عيد" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم في مختلف المجالات حول كيفية قضاء العيد.

- "غني للعيد" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات غنائية مع مطربين وملحنين وشعراء حول أغاني العيد.

- "جديد في العيد" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم والمستمعين حول الجديد في حياتهم خلال هذه الفترة وما حدث في العيد من نجاح أو عمل فني أو مناسبة عائلية.

- "الأكلة على مين" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع شيفات لتقديم أكلات للعيد بطريق متنوعة وأيضا لقاءات مع المستمعين لتقديم اقتراحاتهم والطرق الخاصة بهم.

- "اضحك العيد يطلع أحلى" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع رسامي الكاريكاتير لرسم صورة مبهجة للعيد والتعليق عليها.

- "عيد بوك" فترة مفتوحة تتضمن أطرف التعليقات والكوميكس الموجودة على مواقع التواصل المختلفة ومناقشتها والتعليق عليها مع المستمعين بشكل كوميدي خفيف.

- "صحة وهنا" لقاءات مع أحد خبراء التغذية والسمنة والنحافة عن كيفية أكل اللحوم وغيرها من أكلات العيد بشكل صحي متوزان.

- "فيلم العيد" فترة مفتوحة مع المستمعين لاختيار فيلم من الأفلام المفضلة لديهم.

شبكة الشباب والرياضة تحتفل بالعيد عبر فقراتها المفتوحة وأبرزها:

- فترة "العيد عيدنا" وجولة في محافظات مصر المحروسة حول الاحتفال في كل محافظة ونقل طبيعة الاحتفال واختلاف كل احتفال في محافظة عن غيرها لكشف التنوع والثراء الإنساني والثقافي في محافظات مصر.

- فترة "دوزان" تاخذ شكل الاحتفال بالعيد من خلال الطقوس العربية وموائد الأسر والعزومات واستضافة لمجموعة من المطربين لتقديم أحدث أغانيهم على الهواء والتواصل مع المستمعين لتقديم التهاني ونشر الفرحة.

- فترة "دربكة في بيتي" المرح والبهجة والفرفشة وأسلوب كل بيت في الاستمتاع بفرحة العيد.

كما تقدم الشبكة برامج مطوعة ولقاءات مع النجوم والرياضين داخل مصر منها برامج: بعيد عليك، العيد فرحة، الجيمر، كروان الملاعب، أهلا بالعيد.

وجاءت خريطة شبكة القرآن الكريم للاحتفال بعيد الأضحى المبارك كالتالي:

- إذاعة تهنئة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتهنئة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.

البرامج :

- برنامج "حديث العيد" ويذاع على مدار أيام العيد الأربعة، وضيوفة الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، والدكتور هاني تمام، المدرس بجامعة الأزهر، والدكتور الشحات العزازي، من علماء وزارة الأوقاف، والدكتور عصام الروبي، من علماء وزارة الأوقاف.

- تطويع باقي البرامج للحديث عن العيد ومنها: برنامج خاطرة دعوية، دقيقة فقهية، كتابات إسلامية، منبر الفكر.

- فترة مفتوحة على الهواء مباشرة "بين السائل والفقية" للحديث حول الأعياد في الإسلام والرد على أسئلة المستمعين حول العيد والأضحية وضيف الحلقة فضيلة مفتي الجمهورية.

- فترة مفتوحة على الهواء مباشرة "الإسلام والحياة" تذاع رابع أيام العيد تحت عنوان الدروس المستفادة من عيد الأضحى وما يتعلق بالأضحية والفداء والصبر على الابتلاء وجزاء المحسنين.

الشبكة الثقافية تحتفل بعيد الأضحى المبارك

البرامج الإنجليزية

- "استعراض الصباح" فقرة تتناول مناسك الحج ويتلقى البرنامج اتصالات هاتفية من المستمعين لتلقي التهاني بالعيد مع إذاعة عدد من الأغاني المحببة لنفوس المستمعين.

- "الفترة المفتوحة" تتناول أجواء الاحتفال بالعيد في مصر وفي الدول العربية والإسلامية وتتناول الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الدولة ووزارة السياحة في كل المؤسسات السياحية من فنادق ومنتجعات وذلك بهدف السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

البرنامج الفرنسي

بمناسبة عيد الأضحى يحتفل البرنامج الأوروبي بهذه المناسبة يوم الجمعة 31/7 من خلال فترة مفتوحة وإذاعة أجمل الأغاني الفرنسية والحديث عن عادات عيد الأضحى في الدول العربية.

البرنامج الالماني

فترة مفتوحة على الهواء مباشرة لتلقي مكالمات المستمعين للتهنئة بهذه المناسبة وتقديم فقرة عن الأصل الديني والتاريخي لهذه المناسبة ضمن فقرات الفترة المفتوحة.​