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برلماني يطالب بتكثيف الحملات الرقابية في العيد لمتابعة إجراءات مواجهة "كورونا"

08:55 م الخميس 30 يوليه 2020
برلماني يطالب بتكثيف الحملات الرقابية في العيد لمتابعة إجراءات مواجهة "كورونا"

النائب جون طلعت

كتب- مصراوي:

طالب النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تكثيف دور الأجهزة الرقابية خلال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على أهمية متابعة المجازر أثناء ذبح الأضاحي، لمنع انتشار العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار طلعت، في بيان، اليوم، إلى أننا مازلنا في فترة مواجهة مع كورونا، ومن الضروري متابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى وفي مقدمتها منع التجمعات.

وأكد جون طلعت، أن احتفالات المصريين بالعيد تكون بالتجمعات في الأماكن العامة مثلا السينمات وغيرها مما يتطلب الرقابة عليها لمنع التزاحم، لافتا إلى ضرورة التركيز كذلك تكثيف الحملات على الرحلات النيلية أثناء العيد.

وقال النائب: "بالفعل هناك تراجع في أعداد المصابين بفيروس كورونا، إلا أننا يجب الاستمرار في الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار العدوى".​

جون طلعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحملات الرقابية فيروس كورونا

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