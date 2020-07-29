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دير مارمينا بمريوط يعلن فتح أبوابه لاستقبال الزوار 3 أغسطس

10:11 م الأربعاء 29 يوليه 2020
دير مارمينا بمريوط يعلن فتح أبوابه لاستقبال الزوار 3 أغسطس

دير القديس مارمينا

كتب- مصراوي:

أعلن دير القديس مارمينا العجائب بمريوط، بدء استقبال الزائرين من يوم الاثنين المقبل الموافق 3 أغسطس، على أن تبدأ الزيارة من الثامنة صباحا حتى السابعة مساء.

وأوضح الدير، في بيان له، أن الزيارة تقتصر على المزار فقط، لأخذ بركة قديسي الدير دون حضور القداسات.

وشدد الدير على ضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مع امتناع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في حرارة الجسم وسعال أو التهاب بالحلق أو أعراض تنفسية عن المجيء للدير. ​

دير القديس مارمينا مريوط

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