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بسبب انتخابات الشيوخ.. الأوقاف توجه تحذيرا للعاملين بها

09:02 م الأربعاء 29 يوليه 2020
بسبب انتخابات الشيوخ.. الأوقاف توجه تحذيرا للعاملين بها

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

طالبت وزارة الأوقاف، العاملين بها التزام الحياد التام تجاه جميع مرشحي مجلس الشيوخ وعدم السماح باستغلال المساجد أو ملحقاتها أو أي جهة تابعة للأوقاف للدعاية الانتخابية أو تعليق لافتات أو بوسترات أو خلافه، وعدم الانحياز دعائيا لأي مرشح على حساب آخر، مع التأكيد على المشاركة الإيجابية في كل استحقاق وطني.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أنها لن تقف موقف المتفرج تجاه أي محاولة لاستخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، محذرة الجميع من محاولة استخدامها دعويا أو لوجستيا، سواء بتوزيع منشورات في محيطها، أم تعليق لافتات عليها، أم بأي شكل من أشكال التوظيف الانتخابي.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع قياداتها والعاملين بها بضرورة مراقبة ذلك مراقبة جادة وإبلاغ الوزارة عن أي تجاوزات لتقوم بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوز.

وزارة الأوقاف انتخابات الشيوخ الدعاية الانتخابية

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