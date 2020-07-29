البابا تواضروس يهنئ السيسي بعيد الأضحى

كتب- مصراوي:

أرسل البابا تواضروس الثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص البرقية

"بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمتعكم بالصحة والقوة ويمنحكم العون في مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن، وأن يبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق آمال وطموحات المصريين".

"دمتم محروسين بعناية الله وحفظه، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".