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بـ106.3 مليون جنيه استثمارات.. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بقنا

12:34 م السبت 25 يوليه 2020
بـ106.3 مليون جنيه استثمارات.. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بقنا

رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية


كتب- محمد غايات:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" بمحافظة قنا.

وجدد رئيس الوزراء تأكيد مُضي الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا بمحافظات الصعيد.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن عدد القرى التي شملتها المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" داخل محافظة قنا، وصلت إلى 12 قرية، باستثمارات تقدر بـ106.3 مليون جنيه، يستفيد منها نحو 168 ألف مواطن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المشروعات المدرجة في عدد من القطاعات بالقرى المستهدفة بمحافظة قنا؛ حيث تشهد قرية العمرة مد شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية بواقع 4 آلاف متر، بتكلفة 1.3 مليون جنيه، وتنفيذ 12 فصلًا دراسيًّا جديدًا بمديرية العمرة الإعدادية بتكلفة 5 ملايين جنيه، وفي قرية الشرقي سمهود، يتم تنفيذ مشروعات في قطاع الكهرباء تشمل إقامة محولات وأكشاك لتدعيم القدرة الكهربائية، ومد كابلات جهد متوسط، وتنفيذ أعمدة جهد منخفض، وكابلات جهد منخفض، وفي قرية الحبيلات الغربية، يتم مد شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية بطول 2400 متر، بتكلفة نحو 800 ألف جنيه.

وأشار شعراوي إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها بقرى المحافظة، وتلك التي يجري العمل عليها، تشهد في قرية سمهود تنفيذ مشروعات في قطاع التربية والتعليم؛ منها تعلية وتوسيع مدرسة سمهود الابتدائية المشتركة، بعدد 7 فصول دراسية، بتكلفة 5.2 مليون جنيه، وتشهد قرية الدهسة تنفيذ مشروعات في قطاع الكهرباء تشمل أعمدة جهد منخفض بنحو 105 أعمدة وكشافات ليد بعدد 105 كشافات، وتشهد قرية الحاج سلام تنفيذ إصلاح وتجديد مركز شباب الحاج سلام وإحلال وتجديد الملعب وعمل سور حوله، بتكلفة نحو مليونَي جنيه.

وتضمنت المشروعات في قرية نجع عزوز، مد شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية بنحو 1000 متر، بتكلفة نحو مليون جنيه، وتشهد قرية نجع سعيد، تنفيذ شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية، بطول 1000 متر، بتكلفة نحو نصف مليون جنيه، أما قرية أبو مناع قبلي، فتشهد إنشاء مدرسة الفاوية الإعدادية بعدد 21 فصلًا دراسيًّا، بتكلفة 10.6 مليون جنيه، وتستهدف 840 طالبًا.
وفي قرية السمطا بحري، يتم مد شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية بطول 4500 متر، بتكلفة مليونَي جنيه، وإنشاء مدرسة الفحيرة الابتدائية بعدد 3 فصول دراسية، بتكلفة 3.5 مليون جنيه. أما قرية السمطا القبلي فتشهد مد شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية بطول 3000 متر، بتكلفة 1.4 مليون جنيه.

حياة كريمة قنا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير التنمية المحلية محمود شعراوي

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